Regen en een oproep niet te komen weerhield duizend mensen in Arnhem niet #BlackLivesMatter

Ruim duizend mensen, dat is de schatting van de burgemeester van Arnhem, en dat is twee keer zoveel als verwacht en officieel toegestaan. Maar het wordt achteraf goedgekeurd en de opkomst in de regen is zeker niet teleurstellend.

Ook van deze demonstratie hebben we de aankondiging gemist. Wat het uitmaakt…?

De Gelderlander heeft een tijdlijn van de demonstratie op de Markt hier.

De uitgelichte afbeelding is uit het archief van een andere demonstratie, we hebbe nvan Arhem vooralsnog geen beeld beschikbaar.