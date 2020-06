Black Lives Matter Eindhoven #BLM

Er was een grote opkomst (1000 mensen?) bij de Black Lives Matter demonstratie op het Stadhuisplein te Eindhoven. Het stond er helemaal vol, weliswaar de anderhalve meter in acht nemende.

Ik ben overigens geen demonstratieganger. Ik vind demonstraties zeker belangrijk en nuttig, maar kan persoonlijk niet zo goed tegen min of meer afgedwongen groepsgedrag zoals het roepen van slogans en het opsteken van vuisten. Wel sta je er dan nogal ongemakkelijk tussen als je dat niet doet, zeker bij een demonstratie als deze. Men zou nog kunnen denken dat je een spionerende PVV’er of iets dergelijks bent.

Maar deze was te belangrijk om als redacteur van Krapuul te kunnen overslaan, dus voor het eerst sinds drie maanden liep ik de Eindhovense binnenstad weer eens in. In het algemeen is het verbijsterend wat de moord op George Floyd wereldwijd aan reacties heeft opgeroepen. Ik vroeg net nog mijn Amerikaanse vriendin wat zij dacht wat die Chauvin (de moordenaar van Floyd) wel niet moest denken, in aanschouw nemend wat hij wereldwijd heeft veroorzaakt.

“That he’s losing, that the other side is winning!” antwoordde ze. Dat zou best eens kunnen.

Wat ik overigens wel degelijk indrukwekkend en mooi vond was de minuut stilte waarom in het begin gevraagd werd, en die ook onmiddelijk op het gehele plein intrad. Het is een eenvoudig en bekend gebaar, maar indrukwekkend als zo’n grote groep mensen daarin direct verenigd wordt.

Opvallend, en bemoedigend, was dat dit geen demonstratie door uitsluitend gekleurde mensen was. Net als in de Verenigde Staten was ook hier een substantieel deel van de aanwezigen wit. Heel veel mensen, ongeacht hun kleur, willen dit – vaak dodelijk – racisme niet meer.

Ik heb daarna de speech van Mpanzu Bamenga, voormalig raadslid voor D66 te Eindhoven, nog gehoord en die was goed (behalve dan weer die slogans tussendoor, maar goed, ieder heeft zijn stijl). Hij legde uit hoe hij enige jaren geleden op Eindhoven Airport als donkere man, samen met enige andere donkere mensen door de marechaussee uit de rij gehaald werden. Hij was gewoon een Eindhovenaar op weg naar huis, maar híj werd uit de rij gepikt. Hij is succesvol geweest in het aanklagen van de marechaussee op etnisch profileren.

Een foto-impressie: