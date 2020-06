Projecties George Floyd bereiden voor op de demonstratie in Brussel, 15 uur vandaag Poelaertplein

Activisten projecteerden afgelopen nacht op verschillende symbolische plaatsen in Brussel het portret van George Floyd. De actie is een voorloper van de manifestatie van deze namiddag, wanneer duizenden mensen worden verwacht op de Black Lives Matter manifestatie.

‘No justice, no peace. #BlackLivesMatter’, dat stond te lezen op een projecte die door activisten werd geprojecteerd in Brussel, vrij vertaald: ‘zonder gerechtigheid, geen vrede’. De actie past in een wereldwijde stroom van acties tegen politiegeweld en racisme. De Brusselse activisten kozen symbolische plaatsen om de projectie te vertonen, zoals het justitiepaleis, het standbeeld van Leopold II op de Troonplaats en een politiewagen. “We moeten erkennen dat racisme structureel geworteld is in onze maatschappij, zo lang we dat niet onder ogen kunnen zien kunnen we niet werken aan een oplossing”, aldus de activisten in een anoniem statement naar onze redactie.

– “Onze” verwijst naar de bron, De Wereld Morgen

Toevoeging: De actie is een oproep om de Black Lives Matter manifestatie bij te wonen die deze namiddag om 15u zal plaatsvinden op het Poelaertplein te Brussel, een vreedzame manifestatie waarmee de organisatoren gerechtigheid eisen voor slachtoffers van rassengeweld, zich verzetten tegen politiegeweld en ten strijde trekken tegen het institutioneel racisme tegen zwarten en andere raciale minderheden.