BlackLivesMatter? Nederland maakt politiegeweld straffeloos

Oh, wat hebben politici het druk met je te vertellen hoe erg ze racisme vinden! Twitter staat er vol mee.

Je plakt er een beroemde zwarte activist bij, liefst eentje die al dood is en geen rare dingen meer kan zeggen, of anders een fotootje van veertig jaar geleden, en hopla, je ligt goed bij de kiezer. Pronken met de veren van mensen die soms letterlijk hun leven hebben gegeven in een strijd waar je zelf part noch deel aan hebt.

Ik vind het niet erg hoor. Mooi dat je die belangrijke uitspraken deelt!

…Als je zelf tenminste ook een bijdrage levert aan de strijd tegen racisme.

Maar helaas…

Alle politici die je hier ziet (en nog een hoop anderen meer) zijn medeverantwoordelijk voor een wet die racistisch politiegeweld juist veel makkelijker maakt, en bovendien zo goed als straffeloos.

