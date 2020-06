BlackLivesMatter-protest DenBosch 13 juni 2020, 14.00u

Op 25 mei werd George Floyd in Minnesota met bruut politiegeweld vermoord. Hij is een van de vele Zwarte mensen die door de politie in de Verenigde Staten om het leven is gebracht. Het geweld in de Verenigde Staten is al eeuwenlang een probleem. Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter niet alleen een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en in de rest van Europa manifesteert.

Op 28 juni 2020 is het precies 5 jaar geleden dat #MitchHenriquez door politiegeweld werd omgebracht in Den Haag.

De Belastingdienst heeft jarenlang mensen op basis van nationaliteit extra gecontroleerd. Talloze onderzoeken tonen aan dat er sprake is van racisme op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, binnen de politie en binnen andere instituten.

De afgelopen jaren is het institutionele geweld tegen zwarte mensen in het bijzonder tot uiting gekomen tegen vreedzame demonstranten van Kick Out Zwarte Piet. En recent hier in Den Bosch, eind 2019, legde scheidsrechter Gerrits een voetbalduel stil nadat speler Ahmad Mendes Moreira door een deel van de Bossche fans racistisch was bejegend.

We mogen niet langer wegkijken van de (dodelijke) gevolgen van institutioneel anti-zwart racisme.

Den Bosch staat op en laat zich horen in het geluid dat de rest van de wereld de afgelopen dagen ook heeft laten horen. We spreken ons uit tegen anti-zwart racisme in de VS, in Nederland en in de rest van Europa. We zijn solidair met de slachtoffers van (institutioneel) racisme overal ter wereld! Sluit je aan!

zaterdag 13 juni van 14:00-16:00 | Locatie: Pettelaarse Schans

Breng je borden, teksten en leuzen mee!

(Facebookbericht)