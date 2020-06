BlackLivesMatterprotest in Deventer, 14 juni 2020, 16.00u Rijsterborgherpark

Op 14 juni wordt ook in Deventer een Black Lives Matter-protest georganiseerd, tegen “discriminatie en systematisch racisme”. Onder de motto’s: “Matter is the minimum” en “het is niet black vs white, het is everyone vs racism”.

De organisatoren schrijven verder: “Om deze demonstratie zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen willen wij van jullie vragen om je aan een aantal regels te houden. Gelieve de 1,5 meter afstand hanteren. Mondkapjes zijn verplicht, geen uitzonderingen. Was en desinfecteer handen zo veel mogelijk. Geen geweld en vandalisme. Laat de locatie schoon en zonder afval achter na vertrek. Volg de instructies op van de mensen in hesjes. Wij willen jullie ook vragen om veel eigen beelden te maken en deze te delen op social media met de hashtag #blmdeventer. Wees goed voorbereid door middel van een legitimatie op zak hebben, een opgeladen telefoon en neem eventueel wat te eten en drinken mee. Neem ook vooral eigen borden, banners en artwork mee! Zorg voor elkaar en voor jullie zelf.”

Zondag 14 juni

Van 16:00 tot 18:00 uur

Rijsterborgherpark, Deventer

