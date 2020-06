Brand gesticht bij initiatiefneemster BLM-demonstratie Deventer

Bij een revolutie hoort nu eenmaal contrarevolutie, en de helden van de nacht wisten toe te slaan bij de initiatiefneemster van de demonstratie in Deventer van morgen.

In het bijzijn van buren staat Nana Scholten midden in de nacht voor haar huis. Een half uur eerder werd ze door andere buurtbewoners gewekt. Huizenhoog kwamen de vlammen uit de schuur achter haar huis. ,,Dit kan toch geen toeval zijn?’’

Van schrik moet Scholten lachen. ,,Ik weet het allemaal even niet meer. Lachen, huilen. Ik weet niet wat me nu overkomt’’, zegt ze, waarna een buurvrouw aan haar vraagt of ze vannacht nog wel thuis wil slapen of liever bij de buren overnacht. ,,Gelukkig is het bij de schuur gebleven en stond er niet veel in.’’