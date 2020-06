BlackLIvesMatterprotest in Haarlem, 17 juni 17u, Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout is woensdag 17 juni het decor van een vreedzaam solidariteitsprotest tegen anti-zwart racisme in Nederland en Europa. Het protest, een initiatief van een groep Haarlemse jongeren in samenwerking met Kick Out Zwarte Piet en de organisatie We Promise, staat aangekondigd voor 17 uur en zal twee uur duren.

Veiligheid staat voorop tijdens de demonstratie van woensdag. Deelnemers wordt verzocht rekening te houden met de 1,5 meterregels, gezichtsmaskers en wegwerphandschoenen te dragen, handen te wassen en instructies van ordediensten op te volgen.

Checklist:

Neem je ID mee.

Reis niet met méér dan een persoon samen.

Volg instructies op van autoriteiten.

Zet het 06 nummer van je advocaat op je arm.

Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is.

Je mag politieagenten filmen. Film horizontaal en belemmer de wetshandhaving niet. Blijf rustig in het contact met politie.