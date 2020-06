Beelden van BlackLivesMatterprotesten in Wageningen, Deventer, Leiden

Afgelopen weekeinde werden op allerlei plaatsen BlackLivesMatter-demonstraties georganiseerd, ook in steden waarvan we niet hadde ndoorgekregen dat ze daar zouden plaatsvinden.

De Gelderlander meldt pijnlijk precies hoeveel mensen er in Wageningen bij waren: 1026. Meer dan het dubbele aantal dat verwacht werd.

Doorbraak heeft een uitgebreid fotoverslag over de betoging in hun thuisstad. Opkomst 2500 mensen. (Uitgelichte foto hieraan ontleend).

In Deventer waren er ruim duizend, ondanks (of dankzij?) de dreigementen uit ultrarechtse hoek met hun brandstichting bij de initiatiefneemster.