Louis Doedel, vakbondsman op Curaçao en in Suriname, 43 jaar politiek gevangene van de Nederlandse kolonialen

In 1937 kon de koloniale macht in Suriname gerust een vakbondsstrijder in het gekkenhuis opsluiten, waar hij tot kort voor zijn dood in 1980 gebleven is, een vergeten man. Als hij uit de vergetelheid gehaald zou kunnen worden is hij zo gebroken dat hij wel wordt vrijgelaten maar niet als “bruikbaar” wordt gezien als Held van Suriname.

Louis Doedel. Hij krijgt een straat naar zich vernoemd in een nieuwbouwwijk behorende bij Amsterdam.

Zijn biograaf:

Emile Wijntuin: “Voor de internationale wereld is Nelson Mandela de politieke gevangene met de langste straftijd. Met dit boek wil ik de wereld laten weten dat Louis Doedel 43 van zijn 75 jaren om uitgesproken politieke motieven achter medische tralies moest doorbrengen. Hij is gek verklaard, geestelijk vermoord, monddood gemaakt en in eenzaamheid jarenlang uit de gemeenschap verbannen.”

Zijn achternicht Nina Jurna, Latijns-Amerikacorrespondente voorheen van RTL nu van NRC, op zoek naar haar oudoom, 1999:

Het lied dat af en toe langskomt in de documentaire:



Jerry Themen (Zang Darl Filemon) – Louis Doedel

Het besluit de straatnamen op deze manier rond te delen dateert van voor de huidige opstand.

