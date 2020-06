Vrijdag 19 juni 2020: demonstratie Weg met J.P. Coen, Hoorn

Jan Pieterszoon Coen ‘de slachter van Banda’, wordt ten onrechte vereerd als held op de Roode Steen in Hoorn. Hij heeft vanaf 1607 op gruwelijke wijze handel gedreven en is verantwoordelijk voor genocide. Onder zijn bewind werden 15.000 Bandanezen vermoord in het belang van de welvaart van Nederland. De 900 overlevenden werden tot slaaf gemaakt. De ‘VOC-mentaliteit’ waar de gemeente Hoorn nu zo graag mee heult, is grotendeels gebaseerd op de gruweldaden van deze man. We hebben genoeg van dit VOC-sentiment dat genocide plegende kolonialisten als Coen al eeuwen ten onrechte als held vereert.

De gemeente Hoorn weigert werkelijk te luisteren naar jarenlange protesten door nabestaanden van Coen’s slachtoffers en laat met het handhaven van dit beeld duidelijk zien waar zij staat. Nog altijd wordt de pijn als gevolg van kolonialisme van minder groot belang geacht dan de commerciële belangen van de stad. De gemeente zet het beeld zonder blikken of blozen in als marketingtool.

Ons doel:

De verwijdering van het standbeeld van JP Coen door de gemeente Hoorn en erkenning voor de pijn die de handhaving van dit beeld decennialang, tot op de dag van vandaag (heeft) veroorzaakt. Wij willen een eind maken aan de verheerlijking van het Nederlandse koloniale verleden, in het bijzonder dat van de VOC. Informatie is belangrijk, dus het uitwissen van geschiedenis is nadrukkelijk niet ons doel. Maar enkel bewustwording is niet genoeg. Wat heb je aan educatie als de indoctrinatie en verering van massamoordenaars ondertussen door blijft gaan? Het beeld van JP Coen is van Kolonialisme en Genocide Verheerlijking. Als de gemeente de indoctrinatie daadwerkelijk wil vervangen voor educatie haalt zij het beeld van het plein weg en plaatst het waar het hoort: in een museum.

Ons middel:

Vreedzame demonstratie met verschillende sprekers van binnen en buiten Hoorn: directe nazaten van de slachtoffers, muzikanten, dichters, verschillende generaties activisten bij elkaar.

Met dit protest zeggen wij:

STOP GENOCIDEVERHEERLIJKING!

In de woorden van een Molukse vrijheidsstrijdster die haar leven heeft gegeven in de strijd tegen de VOC

roepen wij op: “KOM VOORWAARTS IN GROTEN GETALE EN SLA HET VOC-VAANDEL TERUG“

Pers en andere verzoeken via :

wegmetjpcoen@gmail.com

______________________________________________________

VEILIGHEID IS BELANGRIJK

– Houd rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.

– Draag gezichtsmaskers.

– Was je handen regelmatig met zeep en/of desinfecterende middelen.

CHECKLIST:

Neem je ID mee.

Neem een gezichtsmasker mee.

Neem handschoenen en/of desinfectiemiddel mee.

Reis met maximaal één persoon samen.

Volg instructies op van autoriteiten.

Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is (neem eventueel ook een powerbank mee)

Je mag politieagenten filmen. Film horizontaal en belemmer de wetshandhaving niet. Blijf rustig in het contact met politie.

Kom bij voorkeur met de FIETS of het OV!

Vrijdag 19 juni 2020, 19.00-20.30u Roode Steen

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Facebook-aankondiging