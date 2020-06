Lofzang op brandnetel en stikstof, en verband leggen met nietbestaande massaimmigratie, laat het aan Baudet over

Wat hij opheeft – of het meer dan alleen drank is – is niet duidelijk, maar hier is hij. De Programmaleiding eist dat we er aandacht aan besteden (“we moeten dit toch documenteren”).

Uw redacteur heeft het uitgezeten tot de voorzitter haar evaluatie biedt. Als u dat geduld niet heeft: “ik vind het een trieste vertoning”.

Minachting van het parlement, maar zo zijn fascisten nu eenmaal, met stropdas en corpspikkenaccent en al.