Curaçao op zwart zaad, het oproer kraait

De NOS bericht ook eens:

Vuilnismannen op Curaçao kregen gisteren te horen dat een aantal van hen zijn baan verliest. Er is geen geld meer om ze te betalen. De overheid betaalt de jaarlijkse bijdrage aan de vuilophaaldienst niet en het bedrijf zelf heeft geen geld meer. Die mededeling bleek de druppel, nadat er ook al ingeleverd moest worden om aan coronasteun vanuit Nederland te voldoen. De vuilnismannen gingen de straat op, rellende jongeren en andere ontevreden werknemers sloten zich bij hen aan. Er waren plunderingen, brandjes en botsingen met de politie. “De jongeren hadden hun gezicht bedekt. Nu is er onder jongeren 40 procent werkloosheid, dus ze hebben reden om te protesteren. Maar een deel van hen was ook aan het rellen om het rellen”, zegt correspondent Dick Drayer op Curaçao.

Ja, als je Drayer heet heb je natuurlijk al gauw door dat het lollig is om te rellen als de werkloosheid de veertig procent bereikt in een deel van het Koninkrijk waar in Den Haag geen interesse voor is, behalve dan dat er nodig bezuinigd moet worden.

Lees dit ouderwets en toch ook weer zo modern-koloniaal verhaal en lees tussen de regels door. En besef dat “Black Lives Matter” in feite de hele wereldordening betreft.

– Uitgelichte afbeelding is van 1969, ontleend aan Socialisme.nu