Toke de Keda: Oproer op Curaçao

Een demonstratie op Curaçao woensdag is uitgelopen op een bestorming van het gebouw waar de bestuurders zaten te vergaderen. Een politie-auto werd omgegooid en er werden brandjes gesticht en winkels geplunderd.

De demonstratie was begonnen na een oproep van gemeenteambtenaren van de vuilnisophaaldienst en andere werkers die door de coronacrisis aan de grond zitten. Curaçao is grotendeels van toerisme afhankelijk, die door corona geheel is ingestort. Ambtenaren moeten loon inleveren, en veel anderen hebben helemaal geen inkomen meer.

Volgens een verslag van het Antiliaans Dagblad liep de demonstratie uit de hand toen die opgetrokken was naar Fort Amsterdam waar het bestuur vergaderde, maar weigerde in gesprek te gaan met de demonstranten. Die zijn toen het gebouw binnengedrongen, ondanks inzet van oproerpolitie om dat te verhinderen. Buiten escaleerde de boel vervolgens en in delen van Willemstad werden winkels geplunderd. Politiechef Mauricio Sambo is afgetreden

Er wordt al veel langer actie gevoerd rond eisen voor duidelijkheid rond inkomen, zoals uit het verslag van Caribisch Netwerk blijkt: Mutueel (een van de actieleiders, GI) en ook andere boze burgers zijn al meer dan een week aan het actievoeren. Ze blokkeerden bijvoorbeeld het verkeer op de bekende Julianabrug. Maar anderen grijpen de situatie aan door minder vreedzaam protest te voeren en barricaderen straten met brandende autobanden.

Premier Eugene Rhuggenaath verdedigt zich met te wijzen naar Nederland: “De bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft moeten nemen, zijn opgelegd door Nederland. Wij moeten deze uitvoeren en zorgen dat we de rust op het eiland bewaren.”

Filmpje van Caribisch Netwerk:

Er werd traangas ingezet, en er werd een avondklok ingesteld (Toke de Keda), vandaag wordt besloten of die avondklok verlengd wordt. Premier Rhuggenaath heeft verklaar dat er geen beroep wordt gedaan op bijstand door Nederlandse militairen, maar NOS meldt dat “Militairen die al waren ingezet in verband met de coronacrisis, gaan nu ook helpen bij het handhaven van de orde. Ongeveer dertig Curaçaose militairen zullen op straat onder meer controles uitvoeren. Ook heeft de regering twee tankwagens in veiligheid gebracht op de Nederlandse marinekazerne op het eiland.”(Website NOS).

– Overgenomen van GlobalInfo. Deze beelden onze toevoeging: