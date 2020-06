Voor dertig demonstranten komen nepboeren niet van hun luie reet

Zoals ieder beschaafd en geïnformeerd mens kon weten verliep de demonstratie bij slachthuis Vion in Boxtel in alle rust en beschaving. Doorgesnoven miljonairs komen voor dertig mensen niet terroriseren. Maar waakzaamheid tegen dit gespuis blijft geboden.

,,Het is nu tijd om onze stem te laten horen”, zegt Mirjam Bemelmans, een van de initiatiefnemers. Zij staat voor een ‘vriendelijke, kleinschalige demonstratie’, die ook nog eens coronaproof is. Zo dragen de demonstranten een mondkapje. Er staan dertig mensen in het vooraf met hekken afgezette demonstratievak. De demonstratie duurt tot 15.00 uur.

Actieboeren van Farmers Defence Force staan klaar om in te grijpen als de demonstranten wegen rond Vion blokkeren of veewagens op andere manieren tegenhouden. Dat is niet het geval: de doorgaande weg is vrij en dat geldt ook voor de poort waardoor de veewagens naar binnen gaan. ,,De kans dat we optoeren wordt steeds kleiner, of er moet daar nog een hele bups bijkomen”, laat voorman Mark van den Oever halverwege het protest weten. ,,Wij zijn tegen sluiting van de slachterij.”