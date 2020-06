Baudet: Troelstra was een communist die in 1917 een staatsgreep wilde plegen

Is het onwetendheid, persoonlijke onbenulligheid of kwaadwillende leugen? Het maakt niet uit.

Hier zegt Thierry Baudet dat Troelstra een communist was, dus een aanhanger van een moorddadige ideologie en die heb toch een standbeeld! Van Baudet mag dat.

#Baudet: “Troelstra heeft een standbeeld, hij was een communist. Communisme heeft 100-en-miljoenen doden op z’n geweten” #feit👉🏼Troelstra stond mee aan de wieg van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 👈🏼voorloper @PvdA pic.twitter.com/GxQZZ1pk7Q — dr. Marina (@mmeeuw) June 26, 2020

Hier houdt toch echt alles op.