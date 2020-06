Krapuul presenteert: het kwartet topchristendemocraten

Deze mijnheer is tegenwoordig minister van volksgezondheid:

“Moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen, moeten verplicht anticonceptie gebruiken.” Dat wil Rotterdams wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge via een wet mogelijk maken.

Bron

Sittards Kamerlid Van Helvert ziet het wel zitten met Baudet:

Tegen het AD zegt hij de samenwerking met Forum voor Democratie (FVD) niet uit te sluiten: “Regionaal, in Limburg en Brabant, gebeurt dat al en gaat dat goed. Maar Forum is wel eerst aan zet om te laten zien dat ze in Den Haag meer in huis hebben dan het doen van opmerkelijke uitspraken.”

Bron

Keijzer vliegt niet hoger dan de koelvitrine met toetjes:

Keijzer zegt een samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uit te sluiten. “Als je het al doet, dan lever je je wel erg op een presenteerblaadje uit aan GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten óók nog wel wat visies op Nederland, die de mijne niet zijn.”

Bron

Wonderlijk dat je dit kunt zeggen en toch op één ministerie kan zitten met een D’66-er…

Omtzigt. O ja.

Hier Van Bommel en Pieter Omtzigt met schedelmeter, beroepsracist en fan van holocaustontkenner Irving Joost Niemöller bij de presentatie van diens gebundelde samenzweringstheorieën over MH17. pic.twitter.com/9kDy7V3g4G — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) June 26, 2020

André Reumkens uit Hulsberg had zich ook even kandidaat gesteld, die wilde juist een linkser CDA. Dus dat gaat niet door. Had even gemist dat daarvoor de PPR en de EVP al opgericht waren, opgegaan in het grijze niks van GroenLinks.

Een eugeneticus, een schedelmeter, een racisme-moet-iedereen-zelf-uitzoeken-type en nog een FvD-vriend.

Christen-Democratisch Appèl, mensen.