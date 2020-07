Uitzetting jonge alleengaande asielzoeker alleen als er opvang is in het land van herkomst

Een onbegeleide minderjarige asielzoeker mag alleen worden uitgezet als is vastgesteld dat er in het land van terugkeer geschikte opvang is. Dat stelt een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie op vragen van de Nederlandse rechter. De rechters van het hof in Luxemburg volgen dergelijke adviezen veelal.

De zaak draait om een man uit Guinee die als gevolg van onder meer seksueel misbruik in Amsterdam met ernstige psychische klachten kampt. Hij vroeg als 15-jarige asiel aan, wat werd afgewezen. In de beroepszaak vroeg de rechtbank Den Haag om advies bij het EU-hof, om helder te krijgen hoe het zit met de opvang bij uitzetting naar het land van herkomst of elders buiten de EU.

– Lees verder bij de bron, Nieuws.nl

Overigens heeft men zich in de Nederlandse zogenaamde vluchtelingenopvang nog nooit iets gelegen laten liggen aan ongewenste rechterlijke uitspraken.