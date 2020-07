Ennio Morricone overleden

Ennio Morricone is gisteren op 91-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een val in zijn woning. Morricone is natuurlijk de bekendste componist van filmmuziek ooit. Tegelijk was hij meer dan dat. Als enige moderne componist had Morricone de status van een rockster. Hij heeft meer dan 70 miljoen platen verkocht en kon tijdens de publieke uitvoeringen van zijn werk (die hij vaak zelf regisseerde) rekenen op een grote schare trouwe fans die bereid was uren in de regen te wachten om een blik te kunnen werpen op de maestro.

Morricone was zich goed bewust van zijn eigen waarde en eiste van journalisten tijdens interviews ook dat ze hem aanspraken met ‘maestro’. Zo niet, dan was het interview snel afgelopen. Over zijn privéleven sprak hij niet, dat was iets voor mindere goden. Journalisten die de meester wilden interviewen kregen een waslijst aan voorwaarden toegestuurd. Had je geen zin daaraan te voldoen, dan kon je het interview vergeten.

Morricone schreef de muziek voor honderden films in alle genres, van horror tot politieke thrillers. Hij werd verscheidene keren genomineerd voor een Oscar, maar won die pas in 2016 voor Quentin Tarantino’s The Hateful Eight, een eerbetoon aan de Italiaanse regisseur Sergio Leone, met wiens oeuvre Morricone’s naam voor eeuwig verbonden zal blijven. Van de soundtrack van The Good, The Bad & The Ugly gingen er 3 miljoen exemplaren over de toonbank. Van de opvolger Once Upon A Time In The West zelfs niet minder dan 10 miljoen.

Mijn favoriet (uiteraard met beelden uit de film zélf): het laatste duel tussen Henry Fonda en Charles Bronson uit Once Upon A Time In The West, de beste western ooit. Misschien wel de beste illustratie van het vermogen van Leone én Morricone dialoog vrijwel geheel te vervangen door beelden en muziek:

Arnold’s keuze valt op Here’s To You, opgedragen aan de Italiaanse anarchisten Nicolo Sacco en Bartolomeo Vanzetti, slachtoffers van een gerechtelijke moord in 1927. Muziek van Morricone, zang verzorgd door Joan Baez:

Tweede keuze van Arnold, uit de soundtrack voor Pasolini’s verfilming van Duizend-en-een-nacht:

Uitgelichte afbeelding: By Sergio Leone – Still from C’era una volta il West., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85783129