Ook Fryslân is terreurboeren spuugzat

Na Groningen en Drenthe stelt ook Fryslân grenzen aan de acties van verwende agrarische miljonairs. Vanaf heden is demonstreren met landbouwvoertuigen verboden in de Veiligheidsregio Fryslân (lees: alle Friese gemeenten). Het verbod geldt tot volgende week maandag.

De afgelopen dagen zorgden de terreurboeren voor veel overlast met intimidatie-acties bij distributiecentra in Drachten en Sneek. Daarbij werden op grote schaal trekkers ingezet om wegen te blokkeren.

Dat Fryslân dergelijke maatregelen überhaupt dúrft te nemen bewijst hoezeer de boeren er in geslaagd zijn regionale bestuurders tegen zich in het harnas te jagen. Friese boeren staan traditioneel boven de wet en kunnen doen en laten wat ze willen. Hetzelfde geldt voor Groningen en in mindere mate Drenthe. In eerste instantie bestond er in deze provincies veel sympathie voor de boeren, maar daar is inmiddels weinig meer van over. Een toenemend aantal Friezen is de intimidatiepraktijken en de arrogantie van de boeren spuugzat en pleit voor harder optreden.

Inmiddels zijn er zelfs binnen de VVD mensen die niet begrijpen waarom boeren alles mogen doen wat door God en de wet verboden wordt en daarvoor zelfs niet beboet worden. Vergelijk het politieoptreden tegen boeren die met trekkers snelwegen blokkeren, provinciehuizen bestormen en politici openlijk bedreigen eens met de wijze waarop de Haagse politie korte metten maakte met de illegale betoging van de complotgekkies van Viruswaanzin.

Jonge boer van 17 met een tractor ingereden op marechaussees. Verder worden politici bedreigd, snelwegen afgezet en provinciehuizen bestormd. Het is écht gestoord waar deze beweging mee wegkomt en nog steeds overal aan tafel mag om mee te praten. https://t.co/VytU3uDUaV — Erik Verweij (@erikpjverweij) July 7, 2020

Gisteravond – na deze actie – kregen boze boeren een privégesprek met alle CDA-lijsttrekkers. Moet je voorstellen dat BLM ’s of gele hesjes ’s ochtends op agenten zouden inrijden, om dan ’s avonds gezellig bij de premier op bezoek te mogen komen.https://t.co/UhCnZSXbkV — Erik Verweij (@erikpjverweij) July 7, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224