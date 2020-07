Verrassing: Farmers Defence Force maakt bedrieglijke reclame voor boeren

De Reclame Code Commissie (RCC) stelt Wakker Dier in het gelijk: Farmers Defence Force (FDF) misleidt in een reclamespot die in het voorjaar op tv was. “FDF heeft miljoenen mensen voorgelogen. Het is goed dat boeren laten zien waar vlees en melk vandaan komen, maar dan moeten ze wel het eerlijke verhaal vertellen,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

In de tv-spot vertelt FDF dat boeren “puur natuur” en “met alleen het beste voor plant en dier” produceren. Wakker Dier heeft met verscheidene voorbeelden aangetoond dat dit pure onzin is. Volgens de RCC zijn de claims “misleidend” en “oneerlijk” en geeft FDF een “te rooskleurig en daardoor onjuist beeld” van de wijze waarop dieren in de Nederlandse vee-industrie worden behandeld. FDF heeft niet officieel op de klacht gereageerd. Natuur vs. industrie In de Nederlandse vee-industrie gebeuren allerlei zaken die niets te maken hebben met ‘natuur’. Wakker Dier legde voor de RCC uit dat dieren systematisch worden aangepast om in een wereld van staal en beton te leven. Zo worden de krulstaarten van biggetjes en de hoornaanzet bij kalfjes weggebrand. “Veel dieren zouden zich in de natuur niet eens kunnen voortplanten, zoals kalkoenen die te zwaar zijn om seks te kunnen hebben,” zegt Hilhorst. Productie en efficiëntie In tegenstelling tot het romantische beeld dat in de reclamespot wordt gecreëerd, staat het leven van een boerderijdier in het teken van productie en efficiëntie: zo veel mogelijk vlees en melk, met zo min mogelijk tijd, voer en ruimte. De dieren trekken daarbij aan het kortste eind. Zo ‘produceert’ Nederland bijvoorbeeld jaarlijks 250 miljoen plofkippen, die zijn doorgefokt op een snelle groei. “Plofkippen groeien zo snel dat hun poten hen niet meer kunnen dragen, ze voornamelijk op de grond liggen en er veel antibiotica nodig is,” zegt Hilhorst. Biologische boeren Wakker Dier startte de RCC-zaak mede omdat de tv-spot oneerlijk is tegenover biologische boeren. Zij doen namelijk wél meer voor het welzijn van dieren en het behoud van natuur. Zo mogen varkens hun staarten houden en is van plofkippen geen sprake. Hilhorst: “Als consumenten het eerlijke verhaal krijgen, zullen ze ook eerder voor biologisch kiezen.”

– Persbericht Wakker Dier