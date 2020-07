Ferme jongens, stoere schapen

In Nederland gebeurt dat niet hoor.

In Nederland doen we niet zo ingewikkeld.

In Nederland doen wij dat soort dingen sowieso niet.

In Nederland is dat allemaal heel anders.

In Nederland doen we gewoon niet zo overdreven, weet je wat het is?

In Nederland komen we er samen wel uit.

In Nederland doen we normaal.

In Nederland weten we hoe een huishoudboekje werkt.

In Nederland houden we niet van gezeur.

Niet van geklaag en geniep en gezanik en gezeik. Van dat aandachtszoekerige. Dat geile. Daar houden wij niet van

in Nederland. Neenee, niet dat geile.

– Door Remco Lee Polman, lees verder bij de bron, Grutjes