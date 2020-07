We stevenen af op ergste voedselcrisis in decennia

We stevenen af op “de ergste voedselcrisis in decennia”, zeggen de VN. Door covid-19 komt grote hongersnood in ten minste 27 landen snel dichterbij.

Geen enkele regio in het Zuiden is immuun, zeggen de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) in een rapport. Het signaleert grote problemen in onder meer Afghanistan en Bangladesh in Azië, Haïti, Venezuela en de Centraal-Amerikaanse Droge Corridor in Latijns-Amerika, Irak, Libanon en Syrië in het Midden-Oosten, en Burkina Faso, Kameroen, Liberia, Niger, Nigeria, Mali, Mozambique, Sierra Leone en Zimbabwe in Afrika.

