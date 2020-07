En net als we denken dat de persen wel stilgezet kunnen worden voor de dag komt het bericht binnen dat meestergitarist Peter Green van toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was is overleden.

deel 1 mixt voortreffelijk met A fool no more, 1978

deel 2. Oh well, keuze van Laurent

The green Manalishi, Pyts keuze



Live in Zweden, 1970

Voor de gelegenheid kies ik deze, lekker weemoedig



Man of the world. Als het live is, is het verdomd goed nagespeeld, maar zo ingewikkeld is het ook weer niet.

