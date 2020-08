Extinction Rebellion-activisten bezetten eiland in Hofvijver

Een groep rebellen van Extinction Rebellion heeft vandaag een kamp opgezet op het eiland in de Hofvijver in Den Haag wegens ‘de fysieke en ideologische afwezigheid van het huidige kabinet in het bestrijden van de klimaat en ecologische crises’. Het viertal rebellen is goed bevoorraad en voorbereid om lange tijd het eiland te blijven bezetten om volgens XR de overheid aan te sporen om haar beschermplicht richting de Nederlandse burgers te vervullen. Ook worden Nederlandse burgers opgeroepen om in opstand te komen en mee te doen aan de Rebellie op 1 september in Den Haag.

De rebellen komen in actie tegen het klimaatbeleid van de overheid. “Tweede Kamerleden vieren vakantie, maar de klimaat-, ecologische en sociale crises niet” zegt Robin, lid van Extinction Rebellion NL. Volgens Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, staan we op een kantelpunt: “de komende zes maanden zijn cruciaal.” Robin: “De overheid heeft in de coronacrisis laten zien dat ze bereid is om naar experts en het volk te luisteren als er snel gehandeld moet worden. Het wordt nu tijd dat dit ook in het kader van de klimaat en ecologische crises gebeurt, er sterven namelijk nu al dagelijks mensen en dieren aan de gevolgen van klimaatverandering en ecologische vervuiling, ook hier in Nederland”.

– Lees verder bij de bron, Boeddhistisch Dagblad dat zelf als bron weer Extinction Rebellion noemt.

De politie heeft inmiddels de leeftocht van de bezetters “in beslag genomen”.

Uitgelicht: groepsfoto van de bezetters, zoals geplaatst op twitter