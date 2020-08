Wake voor tienduizend coronadoden, 6 augustus 2020 Dam Amsterdam

De actiegroep Containment nu! organiseerde donderdagavond een wake op de Dam in Amsterdam voor de mensen die bezweken zijn aan de infectieziekte. Op de avond waarop twee ministers o pde televisie kwamen vertellen dat het virus onder controle is maardat “we” ons wel beter aa nde richtlijnen moeten houden.

Tienduizend waxinelichtjes.

Voor, tijdens en na de herdenking bleek duidelijk dat hier behoefte aan was. Voor nabestaanden, maar ook voor mensen die na maanden nog steeds ernstige klachten hebben door dit gevaarlijke virus. En voor honderdduizenden mensen die al sinds februari of maart zichzelf geïsoleerd hebben omdat het in hun beleving te gevaarlijk is buiten.

De politie stond ons toe rond het Nationale Monument de wake te houden. In principe heerst daar een demonstratieverbod maar vanwege het lage risico op ordeverstoring en het belang van de herdenking werkten de agenten graag mee. Dank daarvoor!