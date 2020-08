De Nederlandse berichtgeving vermeldt If I had a hammer, Arbeidsvitamine die niettemin geschreven is door Pete Seeger. Trini Lopez, gisteren bezweken aan Het Virus, had als belangrijkst streven de mensen aan het dansen te krijgen. Altijd een probaat middel tegen versteende verhoudingen. We houden deze toespeling lekker onder ons, niet?

Een staalkaart zonder de hamer.



She’s about a mover, 1965



Five o’clock world, 1969



Blowin’ in the wind, 1965



In the land of plenty, 1967

Hoei! Hoei!