Zelfverdediging: stier valt boeren aan in Beuningen

Een stier heeft in Beuningen twee boeren aangevallen. De boeren – vader en zoon – waren bezig het dier op een vrachtwagen te laden om het af te voeren naar een slachthuis toen het dier zich tegen hen keerde.

De vader brak zijn bekken, de zoon raakte lichtgewond. Bij de beide agrariërs zit de schrik er goed in. Zoonlief: “Dit verwacht je niet. Nog nooit eerder hebben we zoiets meegemaakt”.

De stier loopt inmiddels weer vrij rond in het weiland. Uitstel van executie uiteraard, maar in het leven van een stier is elke dag extra mooi meegenomen.

