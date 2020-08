M.V. Louise Michel

Louise Michel, Communarde, verbannen naar Kanaky (“Nieuw-Caledonië”), de strafkolonie, waar zij anarchiste werd. Het is niet de plaats en de tijd om een biografietje van haar te schrijven, het gaat er om dat zij de naamgeefster is van een nieuwe reddingsboot van het Particulier Initiatief op de Middellandse Zee, gefinancierd door Banksy. Het verhaal in een twitterfilmpje:

Banksy has funded a rescue boat to save refugees encountering danger in the Mediterranean Sea 🎥 #banksy https://t.co/z7BR5wJ1HJ pic.twitter.com/jBM1o8eNG1 — Adib Hidayat (@AdibHidayat) August 29, 2020

Het schip is nog maar net in de publiciteit en vers in de vaart op zijn missie op zee of er zijn doden te melden en drenkelingen die onderdak aan land moeten krijgen.

Hier de site waar meer te vinden is over schip en doel en hoe het te steunen.

Uitgelichte afbeelding ontleend aan een tweet van de Louise Michel zelf.