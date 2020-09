Demonstratie Pegida op laatste moment verboden

Een demonstratie van de extreemrechtse knokploeg Pegida bij een Turkse moskee in Apeldoorn is gisteren op het laatste moment verboden. Nadat Pegida had aangekondigd bij de moskee een Koran te zullen verbranden besloot de burgemeester in overleg met het OM en de politie uit angst voor rellen de actie te verbieden.

Edwin Wagensveld, woordvoerder/leider/enig lid van Pegida, had de actie al in juni aangemeld. Omdat het een tamme bedoening leek te worden en Pegida amper nog mensen op de been krijgt, maakte niemand zich druk om de aangekondigde actie. Zeer tegen de zin van Wagensveld, die afgelopen woensdag dan ook plotseling aankondigde bij de moskee een Koran in de fik te zullen steken. Daar waar vóór die aankondiging niemand een geeuw kon onderdrukken, leek nu de kans aanwezig op een ouderwetse rel, inclusief rondvliegende stenen en vuurwerk.

Op vrijdagochtend besloot de burgemeester dan ook alsnog de actie te verbieden, wat uiteraard precies hetgeen is waar Wagensveld op uit was. Wagensveld kijkt gezien de recente ervaringen in o.a Eindhoven wel link uit écht voor de deur van een moskee de Koran te verbranden, maar hij is slim genoeg om te weten dat de aankondiging van zo’n actie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een verbod leidt. Wat voor Edwin dan weer aanleiding is veel krokodillentranen te vergieten en zichzelf te presenteren als martelaar voor de vrijheid van meningsuiting.

Bron: de Stentor