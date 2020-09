De bamischijf en de Gouden Koets, alles wordt ons afgenomen

Nederlands fascisme anno 2020 is niet te parodiëren.

Het is de drammers gelukt. Gouden Koets naar het museum. Eerst #zwartepiet, toen de negerzoen en daarna de moorkop. En ook de bamischijf en de zigeunersaus worden in hun voortbestaan bedreigd. Stop de vernietiging van de Nederlandse cultuur. #GoudenKoetshttps://t.co/uZLU34f6ow — Martin Bos (@Bos_M) September 8, 2020

Voor de zekerheid de tekst nog even:

Deze Martin Bos, dames, heren en iedereen, is Statenlid van Forum voor Democratie in Zeeland. Hij twiet dit naar aanleiding van het bericht dat de Gouden Koets naar het museum wordt verwezen, de plaats waar hij ooit begonnen is trouwens.

De Gouden Koets zal in een speciale glazen behuizing op de binnenplaats van museum te zien zijn. In zes museumzalen wordt ingegaan op de geschiedenis en de functie van de koets. “Hierin is ook aandacht voor verschillende perspectieven op de geschiedenis”, schrijft de RVD.

NOS

Nogmaals: Nederlands fascisme anno 2020 is niet te parodiëren.

Maar kijk uit. Misschien was het in 1935 niet anders.

(Uitgelichte afbeelding met dank aan Doorbraak)