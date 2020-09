Utrecht, vrijdag 11 september: Evacueer Moria Nu: demonstratie

Evacueer Moria en de andere kampen op de Griekse eilanden Nu! ~ Demonstratie

Domplein, Utrecht: 16 – 17 uur

Evacueer Moria en de andere kampen op de Griekse eilanden Nu! ~ Demonstratie

Moria, het grootste vluchtelingenkamp van Europa op Lesbos, is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand. 13.000 mensen zijn weer alles kwijt. Het is een direct gevolg van een mislukt Europees migratiebeleid. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat de kampen op de Griekse eilanden niet alleen overvol zijn maar ook mensenlevens kosten. Niet alleen is de situatie op Lesbos door deze brand onhoudbaar geworden, ook op de andere Griekse eilanden zoals Samos en Chios staat de situatie op springen en op het Griekse vasteland leven ontelbare vluchtelingen op straat.

Vanuit Nederland moeten we dit niet accepteren. De Nederlandse regering moet de Griekse lidstaat steunen en extra vluchtelingen opnemen. De Europese Unie moet NU actie ondernemen!

Planning:

16.00 – 16.15: Domplein

16.15 – 16.20: Domplein richting Oudegracht

16.20 – 16.30: Langs Oudegracht via Stadhuisbrug naar Viebrug.

16.30 – 16.40: via Lange Viestraat en Vredenburg naar Vredenburgviaduct.

16.40 – 16.45: Vanuit Vredenburgviaduct rechtdoor en met de roltrap omhoog bij de Smakkelaarshoek. Vanuit daar langs het station af richting het Jaarbeursplein boven bij het station voor het Gemeentehuis Utrecht.

16.45 – 17.00: Jaarbeursplein boven voor het Gemeentehuis Utrecht.

– Bron: Indymedia