Demonstraties tegen koehandel rond vluchtelingen op Lesbos: Amsterdam, Den Haag

AMSTERDAM 12 september 2020

Dit is een burgerinitiatief in samenwerking met Volt Nederland, 500 Kinderen Amsterdam en SOS Moria. Het protest wordt gesteund door Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Vluchteling, Defence for Children, Comité Vluchtelingkinderen Haarlem en DeGoedeZaak. Iedereen die wil bijdragen of helpen bij het organiseren van het protest kan via de mail evacuatemoria@gmail.com

Moria is verwoest. In de nacht van 9 september hebben meerdere branden grote delen van het vluchtelingenkamp op Lesbos in de as gelegd, wat heeft geleid tot de ontheemding van 13.000 bewoners. Dit is het resultaat van een jarenlang falend EU beleid. De noodklok is al vaak geluid, maar tevergeefs.

De inwoners van het overvolle kamp op Lesbos zijn gevlucht uit hun thuisland en hebben alles wat hun dierbaar is achtergelaten in de hoop op een beter leven. In plaats van humanitaire opvang, troffen zij een uiterst intolerant Europa dat haar grenzen sloot. Gezinnen, ouderen en onbegeleide minderjarigen zitten vast in erbarmelijke omstandigheden. Artsen Zonder Grenzen, internationale NGO’s en de UNHCR waarschuwen al jaren dat de situatie op het eiland onhoudbaar en onmenselijk is. Reactie van de Europese Unie, en in het bijzonder Nederland bleef uit.

De brand is de druppel. Niet alleen op Lesbos is de situatie onhoudbaar, ook op andere Griekse eilanden, zoals Samos en Chios, en op het Griekse vasteland staat de situatie op springen. Wachten kan niet langer en daarom pleiten wij voor een humaner asielbeleid. Wij pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens 500 kinderen in Nederland en daarnaast voor het evenredig opvangen in Europa van de andere vluchtelingen die vastzitten in Griekenland. Nederland heeft daar ook een aandeel in. Terwijl het kabinet te weinig doet, zullen wij onze stem laten horen.

Waar? Museumplein, Amsterdam

Wanneer? Zaterdag, 12 september 2020

Hoe laat? 16:00 – 17:00. Kom op tijd!

Hoe? Breng spandoeken of bordjes mee, houd 1.5 meter afstand en draag mondkapjes. Blijf thuis als jij of je huisgenoten symptomen hebben.

DEN HAAG, 13 september 2020

Zondag 19:00 – 21:00