ProPiet Militie bedreigt leerlingen basisschool

Leden van een ProPiet Militie hebben basisschoolleerlingen in de Duin- en Bollenstreek bedreigd met acties. Dat blijkt uit een mail uit een mail van het college van bestuur van de scholenkoepel Sophia Scholen.

Uit een FB-post van No More Blackface Leiden:

Een anonieme zwartepietenactiegroep heeft achtereenvolgens op 29 juni, 12 juli en 26 juli borden en spandoeken achtergelaten en leuzen gekalkt bij het bezoekadres van de Sophia Stichting en bij gemeentehuizen in Voorhout, Noordwijk en Hillegom. Op 31 augustus hebben leden van deze groep leuzen aangebracht bij twee basisscholen in Hillegom en Sassenheim.

Het is nog niet zeker wanneer en bij welke school of scholen de groep de kinderen gaat lastigvallen. Een actie bij scholen is extra belastend en ingrijpend nu het voor ouders en personeel al lastig genoeg is om 1,5 meter afstand te houden bij het schoolplein.