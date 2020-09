Neo-naziclub N.V.U. wil in Den Haag demonstreren

Op zondag 4 oktober willen de neo-nazi’s van de Nederlandse Volksunie (N.V.U.) demonstreren in Den Haag. Ze roepen op voor een demonstratie bij het centraal station om 14.00 onder de racistische leus “White Lives Matter”. In hun oproep keren ze zich ook tegen de coronamaatregelen.

Wie zijn de NVU?

De NVU is een nationaal-socialistische groepering opgericht in 1971, tegenwoordig profileren ze zich als politieke partij. Ze zijn echter nooit verkozen tot in een gemeenteraad of kamer. Het “eerherstel” van nazi’s uit de Tweede Wereldoorlog was een belangrijk speerpunt bij de oprichting van de NVU, zo heeft de groep in het verleden deelgenomen aan marsen ter ere van Rudolf Hess(1).

In de jaren ’70 en ’80 voerde de NVU campagne onder de leus “hou Nederland blank” en stookte de groep haat en geweld tegen de Surinaamse gemeenschap en migrantenarbeiders. Het ware gezicht van de NVU uitte zich dan ook in racistische opruiing en straatconfrontaties, een lijn die de groepering altijd heeft vastgehouden.

Sinds enkele jaren probeert de groep zich te profileren als een nette parlementaire partij onder de leiding van Constant Kusters. Zo is het imago van kale koppen en knokploegen naar de achtergrond geschoven en houdt de NVU zich net als andere extreemrechtse groeperingen op de voorgrond bezig met conservatief-identitaire en rechts-populistische kwesties. Echter is het gewelddadige en gevaarlijke karakter van de groepering niet verdwenen. De aanwezigheid van de NVU duwt mensen en groepen naar geweld door de extremistische en nationaalsocialistische ideeën die de NVU nog steeds hanteert.

Geen ruimte voor Nazi’s!

Het gevaar van de NVU uit zich dan ook bij het inhaken op al aanwezige racistische en reactionaire spanningen. Zo wist de groepering mensen op te hitsen tegen de komst van AZC’s in Steenbergen en Geldermalsen in 2015 en stimuleert de groepering geweld bij demonstraties rondom de racistische karikatuur van zwarte piet.

Ondanks het electorale falen en de kleinschaligheid van de NVU zorgt hun aanwezigheid voor een nationaalsocialistische en gewelddadige invloed. Een platform voor hun racistische en antisemitische boodschap is voor de NVU al een zege, of het nou een demonstratie is of een documentaire van de VPRO.

Nu probeert de NVU met hun demonstratie op 4 oktober mee te liften op het reactionaire racisme tegen de Black Lives Matter beweging en de verwarring omtrent de coronamaatregelen. De NVU wil op 4 oktober niet alleen een podium voor hun nationaalsocialistische ideeën, maar hoopt ook mensen mee te sleuren om voor die ideeën de straat op te gaan.

Volg in de aanloop naar 4 oktober de infokanalen van AFA Den Haag voor meer informatie.

Geen ruimte voor Nazi’s!

Nooit meer fascisme!

(1) Rudolf Hess was Hitlers zogenaamde 2e man. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij tot levenslang veroordeeld. In de neo-nazi beweging was het gebruikelijk om op te roepen voor zijn vrijlating, of om na zijn dood deel te nemen aan herdenkingsmarsen in zijn naam.

– Overgenomen van AFA Den Haag