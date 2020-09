Polen verbiedt het houden van dieren voor bont

Het Poolse Lagerhuis heeft met een ruime meerderheid een wet aangenomen die het houden van dieren voor bont verbiedt.356 van de 460 parlementsledenleden stemden in met de wetswijziging.

Helemaal rond is de wetswijziging nog niet, de Senaat en de Poolse president moeten er hun goedkeuring nog aan verlenen. Positief: de dierenbeulen hebben maar één jaar om te schakelen. In Nederland is dat om onduidelijke redenen maar liefst tien jaar.

Volgens Bont voor Dieren worden er in Polen jaarlijks maar liefst 8,5 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Veel Nederlandse pelsfokkers zijn naar Polen geëmigreerd vanwege het tot voor kort “gunstige klimaat” daar.

Bron: Bont voor Dieren

Uitgelichte afbeelding: Door photo taken by: Nicolai Meyer – 4:22, January 20, 2006 – de:Wikipedia by de:User:Miskatonic, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=561988