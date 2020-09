Demonstratie in Leeuwarden voor evacuatie vluchtelingenkamp Moria, 14.00u vandaag 19 september 2020

Kortgeleden kwam het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in het nieuws vanwege grote branden. Duizenden migranten zijn geëvacueerd. De situatie in het kamp is al jaren schrijnend. Te veel mensen op elkaar, slechte levensomstandigheden, geen uitzicht op verbetering. Voor veel mensen is Moria het symbool van de falende aanpak van de vluchtelingencrisis door de Europese Unie. Zo ook voor humanitair hulpverlener Roos Ykema uit Raard. Zij houdt zaterdag een demonstratie in Leeuwarden.

Volgens de organiserende groep achter de demonstratie moet de Nederlandse regering zijn verantwoordelijkheid nemen. Nederland wil niet meer dan 100 vluchtelingen opnemen, en dat is veel te weinig, vindt Ykema. De demonstratie is zaterdagmiddag om 14.00 uur in Leeuwarden, op het Oldehoofsterkerkhof. Er komen sprekers, maar er zullen ook muzikanten zijn.

