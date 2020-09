Herdenken nazi’s en SS’ers Ysselsteyn onaanvaardbaar

Uit Nederland gaat het om organisaties, oud-verzetsmensen en hun nabestaanden van de Amersfoortse AFVN-BvA, rapporteur nazisme Arthur Graaff, het Comité van Waakzaamheid en AFA Fryslân. Zij stellen: ‘Dit is de meest schuldige, racistische en antisemitische plek van Nederland’.

Zij roepen de ambassadeur Dirk Brengelmann op om voorgoed te stoppen met herdenkingen op die begraafplaats. Al twintig jaar vindt deze herdenking plaats. Dat zal dit jaar wederom op Volkstrauertag 15 november gebeuren, de Duitse dodendag. Al eerder protesteerden Joodse media zoals The Times of Israel en Nederlanders tegen deze herdenking als prof. Loonstein uit Amsterdam en de em. bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz.

Ysselsteyn is met 38 ha verreweg de grootste nazibegraafplaats van Europa. Er liggen bijna 32.000 nazidaders, SS’ers, beulen en verraders zoals Julius Dettmann , de SS’er uit Amsterdam die Anne Frank liet arresteren en de executie van Johannes Post in Haarlem leidde. Antoine van Dijk , SS-majoor en politiecommissaris van Nijmegen, ging zelf de straat op bij de razzia’s op alle 500 Joden en roofde hun kostbaarheden. De eerste Nederlandse vrijwilliger bij de SS, Willem Heubel , ligt er. Ook liggen er gruwelijke folteraars zoals Anne-Jannes Elsinga uit Groningen, Ernst Knorr of Arthur Thomsen uit Arnhem, ‘de beul van de Veluwezoom’.