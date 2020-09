Corrupte VVD-er du jour: Halbe Zijlstra (wie kent hem nog?)

Sloper van de culturele sector, mislukte persoonlijke vriend van Wladimir Wladimirowitsj Poetin en in schande weggestuurd uit het derde prachtkabinet van Mark Rutte – Halbe Zijlstra gaat onvermoeibaar voort, daar ben je VVD-er voor. Hij zit nu bij de bouwmaffia, wie had het verwacht.

Volgens hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn bij [het besluit granuliet te storten in zandwinplassen in het Land van Maas en Waal] alle regels rond integriteit geschonden, zo zei hij tegen het televisieprogramma [Zembla]. Op basis van de interne documenten van Rijkswaterstaat concludeert hij: ,,In dit dossier wordt op alle niveaus niet de waarheid gesproken. Dat vind ik schokkend. Dit schendt alle integriteitsregels die je kunt bedenken. Dat zou in Belarus kunnen gebeuren, maar dit verwacht je niet in Nederland.”

Van Eijbergen concludeert uit alle documenten die op basis van Wob zijn vrijgegeven dat er door Halbe Zijlstra flinke druk is uitgeoefend op hoge ambtenaren van Rijkswaterstaat. ,,Zijlstra gaat de integriteitsgrens over door op grond van zijn oude contacten als bewindspersoon mensen heel erg onder druk te zetten en daar vervolgens niet de waarheid over te spreken.”