Ewald Engelen verklaart zijn liefde aan de belager van Pieter Omtzigt

Het was even zoeken, maar dan heb je ook wat.

Met zijn gebruikelijke dédain tegen hogeropgeleiden – dat hij waarschijnlijk eerst in een woorddocument optikt en dan scant voor een tweet: “elke” zal “elite” moeten zijn – neemt hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen het op voor demonstranten tegen de pedofiele bende die ons onderdrukt en die tegen De Lockdown (ja! de lockdown) zijn. Voor Vrijheid.

Precies dit, en de commentaren eronder, was wat Joan Williams bedoelde toen ze het had over het dedain waarmee academisch geaccrediteerden over de laagopgeleiden spreken…

De meritocratische elke creëert haar eigen doodgravers https://t.co/GMqCrIMsZW — Ewald Engelen (@ewaldeng) September 27, 2020

De hurkende man in het gele hesje heet Danny Vonk, van Nederland in Opstand

Danny V., een van de belagers van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, moet zich dit najaar bij de rechtbank in Den Haag verantwoorden. Heeft zondag een nieuwe profielfoto geplaatst. Ik weet niets van rechtszaken, maar ik zou zeggen: dit werkt vast niet in zijn voordeel… pic.twitter.com/3a3M3R78H6 — Hans de Vreij (@hdevreij) September 28, 2020

Een van de belagers van Omtzigt

Dus wat wil Engelen betogen? Dat de elke, pardon de elite, zomaar neerkijkt op lui die Kamerleden voor homo naroepen en zeggen dat ze die kankermongool hartstikke dood zullen maken? En dat zo iemand Klasse is, niet identiteit, suffie? Hoge dunk van de arbeidersklasse heeft die Engelen (ligt het aan de achternaam?)

En wordt Engelen eigenlijk weer lijstduwer voor de Partij voor de Dieren volgend jaar? Weten we ook waar die partij voor staat – spijtig voor Esther Ouwehand, maar onontkoombaar.

En leuk voor mede-afgevaardigde Omtzigt natuurlijk.

Voor de zekerheid is de twiet vastgelegd