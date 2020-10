Cultuur is om op te bezuinigen, zeker in Almelo (is een stoplicht niet goed genoeg voor jullie?)

Een culturele voorziening is er om op te bezuinigen, liefst om helemaal weg te bezuinigen. Een eenzame demonstrant in Almelo moet aan de verslaggever duidelijk maken dat de bibliotheek echt niet alleen voor lezers is. Nee zeg, stel je voor, lezen!

De miezerregen daalt neer op zijn gezicht, maar z’n vastberaden blik wijkt niet. Quinten Bruggink (19) zit op een keukentrapje voor de deur van het Almelose stadhuis. In zijn handen prijkt een bord met een glasheldere boodschap: ‘Laat de bieb blijven!’.

De eenzame strijder kan en wil het niet langer aanzien. Als fervent lezer en regelmatig bezoeker van de Almelose bibliotheek volgt Quinten Bruggink de berichtgeving op de voet. Dat de bieb door een aangekondigde bezuinigingsoperatie (200.000 euro) van de gemeente Almelo mogelijk moet sluiten, wil erbij hem niet in. „De bibliotheek is één van de hoekstenen van de lokale samenleving. Dat moet zo blijven!”

– Lees verder bij Tubantia

Uitgelicht: Vlag van Almelo