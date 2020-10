Vijf oktober: #wegaanzehalen

We sturen samen op 5 oktober een leeg vliegtuig naar Lesbos als begin van een luchtbrug.

Er zijn gelukkig heel veel mensen die onze omgang met vluchtelingen anders willen. De ‘deal van 100’ van tafel, Moria evacueren in plaats van Moria 2 bouwen, etc. Helaas zijn het nog te weinig mensen, dus laat je stem horen op alle mogelijke plekken zodat we zoveel mogelijk lawaai maken en Den Haag niet langer kan wegkijken.

Wij, Stichting Bootvluchteling, zien als enige oplossing relocatie naar en humane opvang in andere Europese landen. We zien geen oplossing in de (op)bouw van een tweede Moria. De ongoing humanitaire ramp, op Lesbos, maar ook op zoveel andere plekken in Europa, is bewust Europees politiek beleid. Relocatie en een gezamenlijk migratiebeleid waarin mensenrechten centraal staan, nu en in de toekomst, is de enige oplossing en de verantwoordelijkheid van heel Europa.

Deze situatie is zo urgent, er is geen tijd om te wachten op de politiek. Vliegen en ons hart openen. De mensen uit Moria wachten al 5 jaar. Er móet nu iets veranderen, voor al die 13.000 mensen en niet voor een deel daarvan.

– Collage van tekst van We gaan ze halen