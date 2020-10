Even leek het nog wat te kunnen worden met 50+, maar Jan Nagel weet beter

Het optreden van Corrie van Brenk in de Tweede Kamer was een onverwachte uiting voor een dubieus gezelschap als 50+. Haar achtergrond in de vakbondswereld en de PvdA kan hier niet vreemd aan zijn. Zij is uit de PvdA gestapt vanwege Rutte II. Al bij voorbaat kondigde zij aan dat ze zich zou neerleggen bij de verkiezing van een andere lijsttrekker m/v.

De sympathie die zij ter linkerzijde zou kunnen oproepen – zij is meer PvdA dan de PvdA van nu – is inmiddels alweer achterhaald.

Een hoop gedoe over wie er ook alweer voorzitter zou zijn, en presto: het is Jan Nagel, voor de jongere lezertjes onder ons: van Nieuw Links en In de Rooie Haan. En natuurlijk vooral van Pim Fortuyn. Hij heeft even geritseld dat Liane den Haan lijsttrekster wordt.

Liane den Haan, waar kennen we die naam ook alweer van?

Aha, een heel dossier hier bij Krapuul.

En uiteraard geeft het weer gedonder in de partij, want waar Nagel zich roert wordt de toestand beroerd.

Zou Van Brenk niet gewoon lijsttrekster van de PvdA kunnen worden?

Uitgelichte afbeelding: Door PRvanstekelenborg – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24779539