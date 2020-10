Doe mee: online herdenking van Shells slachtoffers wereldwijd

Vanavond om 20:00 uur herdenken we de slachtoffers van Shell in Nigeria en wereldwijd. Veel mensen zijn getroffen door de milieuschade en mensenrechtenschendingen van de oliegigant. Doe online mee door je solidariteit te tonen. Dat waarderen de slachtoffers enorm.

Zo doe je mee

Omdat de herdenking door corona kleinschalig moet blijven, is het belangrijk om online toch zo goed mogelijk onze solidariteit te tonen. Dit zal voor de getroffen Nigerianen en andere slachtoffers wereldwijd een enorme steun zijn. Doe je mee?

Stap 1: Schrijf jouw steunbetuiging op een A4’tje. Je kunt zelf een tekst bedenken of ons voorbeeld uitprinten.

Stap 2: Maak een foto van jezelf met het A4’tje in je hand.

Stap 3: Deel de foto op social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Instagram). Voorbeeld post:

Vanavond om 8 uur herdenk ik de slachtoffers van #Shell in Nigeria en wereldwijd. Met 12 minuten stilte toon ik mijn solidariteit voor de mensen die getroffen zijn door de milieuschade en mensenrechtenschendingen van Shell. Doe je ook mee? #ClimateJustice www.milieudefensie.nl/doe-mee/online-herdenking-slachtoffers-shell

Stap 4: Deel de foto ook in het Facebook event. Dan kunnen meer mensen het zien.

Bedankt! Samen hebben we meer impact. Een selectie van de foto’s verzamelen we op deze pagina.

12 minuten, 12 mensen, 12 jaar rechtszaak

In Den Haag en Amsterdam zullen 12 mensen aanwezig zijn voor de herdenking. Zij zijn 12 minuten stil; 1 persoon en 1 minuut voor elk jaar dat deze rechtszaak tegen Shell al duurt. Voor deze rechtszaak hebben we een lange adem genomen. Hopelijk krijgen we na de zittingsdagen op 8 en 9 oktober eindelijk een definitieve uitspraak in het voordeel van de getroffen Nigeriaanse boeren.

Rechtszaak tegen Shell in Nigeria

Op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 2020 is de zitting in de rechtszaak van Nigeriaanse boeren en Milieudefensie tegen Shell. Met deze rechtszaak moet een Nederlands bedrijf voor het eerst voor een Nederlandse rechter verschijnen voor milieuvervuiling in het buitenland. We eisen dat Shell de olie opruimt, de getroffen mensen compenseert en voortaan milieuvervuiling voorkomt.

Lees hier verder over de rechtszaak

– Oproep Milieudefensie