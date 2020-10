Honderden Jodenjagers blijken begraven in Ysselsteyn

VENRAY, 12 okt.2020 – Nieuw onderzoek wijst uit dat op de grote nazibegraafplaats Ysselsteyn enkele honderden daders van de jacht op onderduikers, vluchtelingen en vooral Joden liggen.

Op Ysselsteyn zijn vrijwel alle nazisoldaten, SS’ers en Nederlandse verraders en folteraars begraven die in Nederland stierven, in totaal bijna 32.000.

De opvallendste onder hen is waarschijnlijk de Jodenjager en SS-officier Julius Dettmann uit Amsterdam, die Anne Frank de dood in zond. Hij liet ook haar moeder Edith Hollander, haar zus Margot en haar vader Otto deporteren – alleen vader Frank overleefde. In Nederland hielden SS’ers zich vrijwel uitsluitend bezig met onderdrukking en terreur, vooral de jacht op verzetsmensen en Joden en de opzet en bewaking van concentratiekampen.

Tot verbazing van de onderzoekers vermelden overigens de beheerders van de nazibegraafplaats deze informatie over Dettmann en de vermoorde familie Frank nergens op hun site of in hun overige publicaties.

In een schoolboekje dat de nazibegraafplaats twee weken terug uitbracht voor jongeren van 10 tot 14 jaar, staan zelfs de termen ‘holocaust’ en ‘daders’ niet vermeld. Ook de namen ‘Anne Frank’ en ‘Julius Dettmann’ ontbreken. De onderzoekers vinden dat volkomen onacceptabel.

Tijdens de oorlog pleegde het verzet gaandeweg meer en meer aanslagen op SS’ers en Nederlandse Jodenjagers. De onderzoekers hebben een lijst van deze doen gecompileerd. Ongeveer 200 van hen zijn ook op Ysselsteyn begraven.

Onder gruwelijke folteraars en executeurs liggen daar o.m. de Nederlandse SS’er Anne Jannes Elsinga, de zeer wrede leider van de ‘Sicherheitsdienst’ in Groningen, en de Duitse SS’er Arthur Thomsen, hoofd van de SD in Arnhem, ook bekend als ‘De schrik van de Veluwezoom’. De foute politiecommissaris en SS-majoor Anton van Dijk uit Nijmegen, (geboren Helmondenaar) die op straat de razzia’s op de 500 Joden uit Nijmegen leidde, ligt er eveneens.

Ook een beruchte onderduikersjager als Piet van Bussel uit Den Bosch, ligt er, en de martelspecialist dr Ernst Knorr. Geen van deze namen zijn overigens terug te vinden in de documentatie die de begraafplaats jongeren verstrekt. De beheerders van de begraafplaats wilden geen verklaring geven voor deze omissies.

In totaal liggen er op Ysselsteyn naar schatting 2- tot 4.000 SS’ers. De variatie in het getal komt doordat er enkele duizenden naamloze nazidoden op Ysselsteyn liggen. Van deze naamlozen kwamen ongeveer 1.200 man om tijdens de Slag om Arnhem.