Actievoerders smeren nepolie op ministerie van economische zaken tegen aanwezigheid Shell op Klimaatdag

Op de Nationale Klimaatdag van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) hebben actievoerders van Extinction Rebellion en Code Rood een olie-achtige substantie op het gebouw van EZK achtergelaten. Ze protesteren hiermee tegen de opening van de Klimaatdag door Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland. Shell is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland en investeert de komende jaren miljarden extra in het oppompen van fossiele brandstoffen.

Woordvoerder Jelle de Graaf: “Het is absurd om Shell, één van de grootste vervuilers ter wereld zo’n prominente rol te geven bij het bestrijden van de klimaatcrisis. Je vraagt een pyromaan ook niet om een brand te blussen. Door mee te werken aan deze greenwashing gedraagt het ministerie zich als een dochteronderneming van Shell en de minister als één van haar managers.”

De actievoerders lieten zich strak in pak als ‘ambtenaren’ van het ministerie ondergieten met biologisch afbreekbare plantaardige nepolie. Vervolgens maakten ze zwarte handafdrukken op de glazen gevel van het ministerie. Deze afdrukken staan symbool voor de invloed die de fossiele industrie heeft op het ministerie. Bij de actie werden vijf personen onterecht gearresteerd wegens ‘openbare geweldpleging’.

Extinction Rebellion (XR) is een internationale burgerbeweging. Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. XR rebellen voeren geweldloze, disruptieve acties uit van burgerlijke ongehoorzaamheid om druk te zetten op overheden opdat die zich inzetten om het voortbestaan van het leven op aarde te waarborgen. XR werd opgericht in 2018 en groeit razendsnel: momenteel zijn er 639 groepen actief in 56 landen. Extinction Rebellion Nederland is met veertig lokale groepen een grassrootsbeweging geïnspireerd op Extinction Rebellion UK.

Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht. Code Rood zet burgerlijke ongehoorzaamheid in tegen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de winning, verscheping en verbranding van fossiele brandstoffen en tegen de overheden die deze bedrijven hun gang laten gaan.

Shell op Klimaatdag ministerie? Shell is geen partner, maar dader! Op de Klimaatdag vh Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben actievoerders van Extinction Rebellion en Code Rood @Klimaatactie een olieachtige substantie op het EZK gebouw achtergelaten#Klimaatdag pic.twitter.com/KDQ0RYicgv — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) October 12, 2020

– Persbericht van Extinction Rebellion. Op het moment van publicatie op Krapuul zitten er nog vijf mensen vast op een politiebureau.

De afbeelding is een videostill van een eerdere actie.