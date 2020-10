Henk Westbroek met dood bedreigd door pietofielen

Fans van Zwarte Piet (lees: PVV’ers en FVD’ers) hebben Henk Westbroek met de dood bedreigd omdat hij een Sinterklaaslied heeft opgenomen waarin Zwarte Piet niet voorkomt. Voldoende aanleiding een bom op Westbroek te gooien, vinden de pietofielen.

Bij NPO Radio 5 zei Westbroek: “Je kan het nooit meer goed doen. Ben ik eerst jarenlang uitgemaakt voor racist om een veertig jaar oud liedje waarin Zwarte Piet wel wordt genoemd, nu heb ik tientallen mensen moeten ontvolgen omdat ze me bedreigen. Eerst beginnen ze met landverrader roepen, en daarna dreigen ze een bom op je te gooien”.

Het veertig jaar oude liedje waar Westbroek naar verwijst is Sinterklaas wie kent hem niet dat hij in 1982 opnam met zijn band Het Goede Doel. In dat liedje wordt Zwarte Piet wél genoemd.

