David Graebers weduwe over zijn mogelijke doodsoorzaak

Ze waren op vakantie in Venetië, vertoonden wel af en aan symptomen van HET VIRUS maar waren steeds negatief getest. Voelden zich niet goed, maar het zou wel meevallen, zegt hij in de laatste video waarin hij spreekt.

En dan spoedopname en overlijden, een Grote Naam van het hedendaags anarchisme onverwacht en betrekkelijk jong weggevallen.

Pancreatitis necrosis, is de officiële diagnose en opgegeven doodsoorzaak.

Zijn weduwe, Nika Dubrovskaya, heeft haar twijfels. Zij voert aan dat negatief testen op COVID-19 nog niet betekent dat je het niet hebt.

Als het allemaal waar is is het extra verontrustend.

Leest u het verhaal zelf maar in het Engels.