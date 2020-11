Neo-nazi-groep ‘American Identity Movement’ ontbonden

De neo-nazi-groep ‘American Identity Movement’ – voorheen ‘Identity Evropa’ – is ontbonden, volgens een verklaring die online is gepubliceerd door de leider van de organisatie.

Identity Evropa was vooral berucht vanwege de rol die ze speelde bij de Unite The Right-rally van augustus 2017 in Charlottesville. Daarbij viel een dode toen een extreemrechtse activist met zijn auto inreed op antifascistische tegenbetogers.

In maart 2019 onthulde het linkse onderzoeksplatform Unicorn Riot hoe het er in de chatgroepen van Identity Evropa op Discord en Slack aan toeging. Veel leden van IE bleken actief te zijn bij de politie (goh), het leger en de Republikeinse Partij (nog eens ‘goh’).

Kort na de onthullingen van Unicorn Riot verklaarde Führer Patrick Casey dat de organisatie ontbonden was. Casey kondigde aan een een nieuwe organisatie op te zullen richten. Al snel bleek echter dat de American Identity Movement in alles behalve de naam volledig samenviel met Identity Evropa. Zelfs de ledenlijst werd gewoon gekopieerd. Net als Identity Evropa accepteerde AIM uitsluitend witte, niet-Joodse mensen als lid.

Volgens Casey is er verder weinig aan de hand. De groep gaat zich ‘heroriënteren’ en zou overwegen ondergronds te gaan.

Bron: Unicorn Riot

Uitgelichte afbeelding: By spaztacular from Germany – Antifa, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20368979