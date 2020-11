Demonstratie bij Dierenpark (Dierengevangenis) Amersfoort

Dierengevangenis Amersfoort heeft twee chimpansees die na een lang en uitzichtloze gevangenschap eindelijk konden ontsnappen, zonder pardon doodgeschoten.

Mike en Karibuna zagen hun kans schoon en hebben gekozen voor vrijheid. Deze dieren zijn hun hele leven lang al tentoongesteld ter vermaak voor de mens.

In solidariteit met Mike en Karibuna, en alle dieren die nog steeds opgesloten zitten in Amersfoort, gaan wij [vandaag] naar deze gevangenis om sluiting te eisen. Ook vinden we dat de moordenaars berecht moeten worden.

Het is genoeg!

Info:

We zullen ten alle tijde 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen.

Onze boodschap is anti-speciesistisch: dieren zijn geen bezit en geen vermaak. Dierentuinen moeten stoppen met fokken en uiteindelijk sluiten.

Discriminatie in wat voor vorm dan ook wordt niet getolereerd.

De actie is in principe toegankelijk voor mensen met een beperking.

– Alle dieren vrij

